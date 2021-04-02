نقل محافظ محايل علي بن إبراهيم الفلقي تعازي القيادة وأمير منطقة عسير لأسرة وذوي شهيد الواجب الجندي علي أحمد مروعي المنجحي الذي استشهد على الحد الجنوبي مدافعاً عن دينه ووطنه.



وأكد المحافظ خلال تقديم واجب العزاء اليوم (الجمعة) بمنزل أسرة الشهيد بمركز قنا التابع لمحايل، أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن الوطن والحرمين الشريفين هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.



وعبر ذوو الشهيد من جهتهم عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان، مشيرين إلى أن ابنهم استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.