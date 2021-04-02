تشارك الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة ممثلة بمركز التوحد الأول في حملة التوعية المجتمعية تحت شعار (كُلنا معاً للتوحد) تزامنا ًمع اليوم العالمي للتوعية باضطراب التوحد، الذي يوافق الثاني من أبريل من كل عام، وفقاً لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف لفت انتباه العالم لتزايد الإصابة بهذا الاضطراب واعتباره أزمة صحية عالمية متنامية. حيث تشير الاحصاءات لعام 2020 إلى أنه في كل 160مولودا يوجد طفل يشخص بالتوحد.

وبهذه المناسبة يحتفل مركز التوحد الأول بجدة بتحقيق عدد من الأهداف أبرزها توعية المجتمع ثقافيا عن اضطراب التوحد وتسليط الضوء على هذه القضية في مدينة جدة، الاحتفال بالقدرات والمهارات الفريدة للأشخاص المصابين بإضطراب التوحد، تمكين المصابين بالتوحد اجتماعياً واقتصادياً، تحسين جودة الحياة للمصابين بالتوحد وأسرهم بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، وتنظيم البرامج والأنشطة لدعم قضية التوحد ومساندة الأسر لتمكينهم من مواجهة هذا التحدي الصعب، واستقطاب وسائل الإعلام المختلفة وتوظيف منصات التواصل الاجتماعي لتغطية الحدث وتسليط الضوء على قضية التوحد في المملكة.