كتبت مبادرة نجيب عبدالرحمن الزامل المجتمعية فصلاَ جديداَ في مسيرتها نحو دعم المجتمع، بتوقيع اتفاقية مع قسم المسؤولية المجتمعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتدريب وتأهيل عدد من منسوبي الوزارة في مجالات عدة.وأوضح المشرف العام على المبادرة جمال عبدالرحمن الزامل، أن الاتفاقية تأتي حرصاً من الطرفين على تفعيل رؤية 2030، وتحقيقاً للتكامل بين القطاعات وخدمة المجتمع.من جانبه، أكد مدير فرع الوزارة بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي أن تدريب منسوبي الوزارة ركيزة أساسية لتحقيق أهدافها المرسومة لها في الرؤية، معرباً عن شكره لمبادرة نجيب عبدالرحمن الزامل على إعمال المسؤولية المجتمعية وسعيها لتزويد منسوبي الوزارة بالعديد من المهارات وإعداد الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للوزارة.