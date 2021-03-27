انتقل إلى رحمة الله تعالى أول مدير تعليم بمحافظة حفر الباطن الأستاذ سعود بن عبدالرحمن الزامل الدريس عن عمر ناهز الـ 90 بعد معاناته مع المرض، وسيصلى عليه غداً الأحد في مقبرة الشهداء بالمحافظة.



ويعتبر الدريس من أبرز رجالات التعليم في المملكة العربية السعودية وله العديد من المؤلفات مثل (حفرالباطن..مدير أبي موسى الأشعري في العهد السعودي الزاهر) (عاصمة وادي الكمأة).