أقام عبداللطيف بن محمد العلي العبداللطيف، مأدبة عشاء في منزله بجدة، أمس(الخميس)، احتفالا بنائب رئيس نادي الزلفي بندر البداح، وعضو مجلس الإدارة بندر الهزاني، وعضو مجلس الإدارة المشرف على كرة القدم علي الشايع، ولاعبي كرة القدم استعدادا لمواجهة نادي الإنتصار اليوم (الجمعة)، ضمن مباريات دوري الدرجة الثانية السعودي.وفي نهاية الحفل قدم البداح وأعضاء نادي الزلفي درعا تذكارية للعبداللطيف على دعمه الدائم للنادي.