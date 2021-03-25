تواصل جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة حملة التلقيح ضد فايروس كوفيد ١٩، بالتعاون مع خدمة الرعاية الصحية المنزلية بوزارة الصحة.



وانطلقت الحملة من مقر الجمعية بحي الروابي بجدة حيث تستهدف خلال الفترة الراهنة قرابة (30) ألفاً، لتشمل أسر الأيتام والأرامل والمطلقات وأسر السجناء من مستفيدي خدمات الجمعية وغيرهم، بالإضافة إلى سكان حي الروابي والقائمين على العمل الخيري بالجمعية من العاملين والمتطوعين.

وثمن المدير التنفيذي للجمعية والمتحدث باسمها عبدالرحمن الجهني، لوزارة الصحة هذه المبادرة التي تأتي استكمالًا للجهود الكبيرة والخطوات الوقائية التي تقوم بها القيادة منذ بداية جائحة كورونا وحتى اليوم للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.