بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقيتي عزاء ومواساة إلى نائب الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية لقطاع المشاريع والخدمات الفنية نائب رئيس الشركة لقطاع دعم الأعمال التشغيلية المكلف المهندس منصور بن محمد أبوثنين في وفاة والدته (رحمها الله).وأعرب المهندس أبوثنين عن عظيم شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة من هذه القيادة المباركة، إذ يعتبر ذلك نهجا ثابتا يعبر عن صورة من صور التلاحم بين القيادة والشعب، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يحفظهما.