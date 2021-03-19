غيّب الموت الدكتور محمد عمر زبير، بالمسجد المجاور لمنزله بحي الأمير فواز الجنوبي، ظهر اليوم (الخميس).والدكتور محمد عمر زبير هو ثاني مدير لجامعة الملك عبدالعزيز منذ تأسيسها، حيث عمل مديرًا للجامعة خلال الفترة من 1391هـ حتى 1399هـ.يُشار إلى أن الفقيد شغل عدة أعمال خارج النطاق الأكاديمي أبرزها: رئيس اللجنة العلمية بالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة، ورئيس وعضو مؤسس للجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامي في لندن، وشارك بصفة خبير في دورات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وأسهم في الندوات التي يعقدها الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، وعمل عضوا في اللجنة الخاصة لتقييم أداء البنك الإسلامي للتنمية.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته إنالله وإنا إليه راجعون.