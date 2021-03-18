انتقل الى رحمة الله، هلال شافي اللقماني عن عمر يناهز 75 عاما، ودفن في مقبرة الشهداء بالشرائع عقب الصلاة عليه. والفقيد والد كل من محمد، وماجد من منسوبي وزارة الصحة، وسعيد موظف حكومي، وفيصل من منسوبي وزارة التعليم. والعزاء على جوال (٠٥٥٥٥٧٠٧٨٩) سعيد.«عكاظ» التي آلمها النبأ، تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته. «إنالله وإنا إليه راجعون».