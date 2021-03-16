استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة، ذوي محافظ تربة عبدالعزيز المفرجي (رحمه الله).وقدّم ذوو المفرجي شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة مكة المكرمة ونائبه على تعازيهما ومواساتهما في الفقيد التي كان لها بالغ الأثر في تخفيف مصابهم، مؤكدين أن ذلك غير مستغرب على ولاة الأمر.