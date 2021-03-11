انتقل إلى رحمة الله محافظ محافظة تربة عبدالعزيز المفرجي صباح اليوم (الخميس) إثر حادث سير على طريق حضن شرق محافظة الطائف.



ونعت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها في تويتر بذلك وقدمت التعازي والمواساة لذوي محافظ ⁧‫تربة⁩ سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته، ويُلهم ذويه الصبر والسلوان.



وطريق حضن يربط محافظة الطائف بمحافظة تربة شرقاً بمسار واحد تقع عليها عدد من القرى منها ساموده وحراضه والريع بالإضافة إلى مربي المواشي ويشهد كثافة مرورية من المارة، خصوصاً أن الطريق أيضاً يمتد إلى جنوب المملكة. الطريق شهد العديد من الحوادث المرورية، وقد طالب الكثير من المواطنين منذ سنوات بتوسعته إلا أن ذلك دون جدوى.