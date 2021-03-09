بلون وصوت واحد صدح معلمو مكتب التعليم بالنسيم، التابع لتعليم جدة، بقولهم: «كلنا محمد بن سلمان»، في المعرض المصاحب لملتقى النسيم العاشر الذي عقد عبر منصة زوم مساء اليوم (الثلاثاء)، وحضره أكثر من 700 مهتم وتربوي، والذي أطلقه مدير المكتب الدكتور سعود السلمي نيابة عن مدير عام التعليم في محافظة جدة الدكتور سعد المسعودي.

وعبّر معلمو التربية الفنية عن دعمهم وتأييدهم لولي العهد عبر ألوانهم التي نثروها على لوحاتهم مجسّدين أجمل معاني الوفاء والفداء للقيادة والوطن.

وأكد السلمي لـ«عكاظ» أن المعرض يعبّر عن أحاسيس ومشاعر كل منسوبي التعليم تضامناً وعوناً لسيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأننا ماضون معه في تحقيق رؤيته نحو مستقبل الدولة كما يرغبها. وأضاف السلمي عن الملتقى: «والآن وبعد مرور عام على التعليم عن بُعد فقد حقق التعليم نجاحا يوازي قصص النجاح لهذا الوطن العظيم في إدارته لجائحة كورونا التي أرخت ظلالها على العالم أجمع، فأصبحنا نقدم أنموذجًا سعوديًا فريدًا في التعليم»، مقدما عظيم امتنانه للقيادة العظيمة الملهمة التي وضعت سلامة الإنسان أولاً، فنحن ملتزمون بالإخلاص والعمل النوعي لتجويد التعليم ونواتج التعلّم لنساهم في تحقيق رؤية الوطن الطموحة.

الملتقى في نسخته العاشرة حمل شعار «التعليم عن بعد»، وتناول عددا من الدراسات والأبحاث قدمها مهتمون وخبراء سلّطت الضوء على تطوير أداء قادة المدارس في تفعيل التعليم عن بعد في ضوء وظائف الإدارة واتجاهات المعلمين نحو نظام التعليم عن بعد، ودور أجهزة التمكين الرقمي في جودة التعليم عن بُعد لدى الطلاب أثناء جائحة كورونا من وجهة نظر مرشدي الطلاب بتعليم جدة وطريقة مجتمعات التعلم المصغرة في التعليم عن بعد وأهمية مهارات القرن الحادي والعشرين، وأهمية تحسين الكتابة باللغة الإنجليزية من خلال الرموز الرياضية.