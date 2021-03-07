رفع نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته نائباً لوزير البيئة والمياه والزراعة بالمرتبة الممتازة لمدة 4 سنوات.

وأكد المشيطي أن الثقة الملكية الغالية وسام شرف يعتز به، داعياً الله أن يوفقه للقيام بهذه المسؤولية على أكمل وجه، محققاً تطلعات القيادة الرشيدة في ما يخدم منظومة قطاع البيئة والمياه والزراعة، وانسجاماً مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وعبر عن الشكر والتقدير لوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي لدعمه الدائم وتوجيهاته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في منظومة الوزارة وشؤونها بالتوازي مع خطط التنمية في المملكة، وتنفيذ العديد من الأنظمة والتشريعات البيئية والإستراتيجيات لضمان أمن الموارد الحيوية للمملكة، والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية وتنميتها المستدامة، وتحقيق أمن غذائي شامل ومستدام، مواءمة مع أهدف الرؤية 2030 والبرامج والإستراتيجيات ذات العلاقة.