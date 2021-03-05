استقبل الوزير الأول ورئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو، في مقر إقامته الرسمية بمدينة الرباط بالمملكة المغربية.

ورحب رئيس الحكومة بالأمين العام للمجمع، وهنأه على تعيينه أمينا عاما للمجمع في هذه المرحلة المهمة التي يحتاج فيها المجمع إلى لعب دور بارز في تحقيق التلاقي الفكري والتكامل المعرفي بين فقهاء الأمة الراسخين وخبراء العلوم الاجتماعية والتطبيقية، بهدف تقديم الحلول الناضجة لمشكلات الحياة المعاصرة على كافة الأصعدة.

كما عبر عن سعادته بهذا التعيين، وتطرق إلى ما كان للمجمع من حضور على الساحة المغربية في التسعينات من القرن الماضي؛ مؤكدا بأن حكومة المملكة المغربية على استعداد تام لتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين المجمع والمؤسسات العلمية الرائدة بالمغرب من خلال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية.

ومن جانبه، شكر الأمين العام للمجمع رئيس الحكومة على حفاوة الاستقبال، وعلى تهنئته الحارة، ونقل إلى صاحب المعالي تحيات معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد رئيس المجمع، والمستشار بالديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء، وإمام وخطيب المسجد الحرام؛ كما أعرب عن شكر المجمع الجزيل، وتقديره الفائق لما يحظى به المجمع من دعم كبير من لدن حكومة المملكة المغربية منذ تأسيسه إلى يومنا هذا.

واغتنم هذه المناسبة للإعراب عن حرصه الشديد وتطلعه الأكيد إلى مزيد من علاقات التعاون الوثيق بين المجمع والمؤسسات العلمية المغربية الرائدة التي تضم بين جنباتها قامات علمية موثوقا بهم في متانة علمهم، ورصانة فكرهم، وسلامة منهجهم، وعلى رأسها المجلس العلمي الأعلى. وفي نهاية اللقاء قدم صاحب المعالي الدكتور العثماني لمعاليه هدية تذكارية.

الجدير ذكره أن الأمين العام للمجمع يقوم حاليا بزيارة رسمية للمملكة المغربية من أجل تعزيز العلاقات وبناء الشراكات الإستراتيجية مع المؤسسات العلمية المغربية العريقة.