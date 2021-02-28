استقبل آل يماني التعازي والمواساة من الأمراء والمسؤولين من داخل المملكة وخارجها في فقيدهم وزير البترول والثروة المعدنية سابقا أحمد زكي يماني، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى خارج المملكة، وصُلي عليه بالمسجد الحرام ودفن في مقابر المعلاة بمكة المكرمة.والفقيد والد كل من: الدكتورة مي، والدكتورة مهى، وهاني، وفيصل، وشرف، وسارة، وأروى، وأحمد.ويتقبل العزاء وفق الإجراءات الاحترازية في منزل الأسرة الكائن بحي الحمراء شارع حسن يماني. يذكر أن اليوم (الأحد) آخر أيام العزاء.