استقبل آل يماني التعازي والمواساة من الأمراء والمسؤولين في فقيدهم وزير البترول والثروة المعدنية سابقا أحمد زكي يماني، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى خارج الملمكة، وصُلي عليه بالمسجد الحرام ودفن في مقابر المعلاة بمكة المكرمة.والفقيد والد كل من: الدكتورة مي، والدكتورة مهى، وهاني، وفيصل، وشرف، وسارة، وأروى، وأحمد.ويتقبل العزاء وفق الإجراءات الاحترازية في منزل الأسرة الكائن بشارع حسن يماني خلف المستوصف السعودي الأمريكي.