واسى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أسرة وذوي المؤذن الشيخ فهد بن عبدالرحمن العبدالقادر الذي انتقل إلى رحمة الله أمس الأول؛ بسبب إصابته بفايروس كورونا عن عمر يناهز 90 عاماً قضى منها 50 عاماً مؤذناً يرفع الأذان يومياً بجامع العبدالقادر بسلطانة بالرياض.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه آل الشيخ بنجل الفقيد المؤذن وقدم خلال الاتصال واجب التعازي وصادق المواساة، منوهاً بالدور الكبير الذي يقوم به المؤذنون في رفع الأذان بالمساجد، وسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه وأهله الصبر والسلوان.