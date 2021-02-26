انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر ونايف وفواز آل فهيد ، وصلي عليها عصر أمس (الخميس)، ودفنت في مقابر النسيم بالرياض.وتلقى ذوي الفقيدة التعازي والمواساة من الأمراء والمسؤولين والأقارب.عكاظ" التي آلمها النبأ تتقدم بالعزاء لذوي الفقيدة وتسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون.