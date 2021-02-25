كرمت إدارة مركز صحي مشرفة بجدة، جميع العاملين بالمركز، على جهودهم وتفانيهم كأبطال للصحة خلال جائحة كورونا، بحضور مدير المركز الدكتور غالب الجدعاني والمدير الطبي الدكتورة رزان خالد ثابت.وشمل التكريم كلاً من الدكتورة نورا عبدالمنعم هاشم، رانيا عبدالله عبدالباقي، ولاء حاسن الثبيتي، جيهان محمد السلمي، سميرة علي صومالي، فتحية إسماعيل محمد، مخلد كديميس العتيبي، حسن محمد الأمير، منال عبدالحكيم خلاشي، نواف سعد المطيري، عبير سعد عسيري، أروى عمر بنا، فواز زويد المطيري.