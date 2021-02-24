مددت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بوزارة الصحة تكليف الأخصائي عبدالرحمن بن علي الغامدي مديرا لوحدة المراجعة الداخلية بمديرية الشؤون الصحية بصحة الطائف.

ويعد الغامدي أحد الكفاءات الوطنية الشابة والمخلصة، حيث تدرج في عدة مناصب قيادية شهدت العديد من الإنجازات في جودة ونظم الخدمات الصحية المقدمة بصحة الطائف.

من جانبه، ثمّن الغامدي ثقة المشرف العام على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بديوان الوزارة، وعبَّر عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الغالية بهذا التكليف، والذي سيكون دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وفق التطلعات.