ينعى آل الدباغ وآل غمري، خديجة محمد طاهر الدباغ، رحمها الله، التي وافتها المنية اليوم (الاثنين)، وسيصلى عليها بالمسجد الحرام بعد صلاة العشاء وسيوارى جثمانها في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.

والفقيدة زوجة محمد عقيل غمري (رحمه الله)، ووالدة كل من: طاهر محمد عقيل غمري، بسمه محمد عقيل غمري، وشقيقة كل من: الدكتورة البتول محمد طاهر الدباغ، علي محمد طاهر الدباغ.

ونظراً للظروف الراهنة تتقبل التعازي بالاتصال الهاتفي على الأرقام التالية: طاهر (0560363400)، بسمه (0543897662)، الدكتورة بتول (0555426538)، علي (0567797979)، سائلين الله عزوجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهمهم جميعاً الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.



