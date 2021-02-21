تلقت الباحثة مرام بنت محمد بن صالح الصنات من قسم اللغة العربية - تخصص الأدب والبلاغة في كلية الآداب بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، التهاني والتبريكات لحصولها على درجة الماجستير في الأدب بتقدير ممتاز، عن رسالتها بعنوان «المقالة عند حمد القاضي: دراسة حجاجية».

وتمت مناقشة الرسالة يوم الأربعاء 17 فبراير الجاري، وضمّت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة كلاً من: أستاذ الأدب القديم والحديث في الجامعة سابقاً أ.د.جواهر بنت عبدالعزيز آل الشيخ (مشرفاً ومقرراً)، وأستاذ الأدب العربي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا أ.د.عبدالرحمن بن عثمان الهليل (عضوا)، وأستاذ الأدب القديم المشارك في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن د.ليلى بنت محمد الدخيل (عضوا).