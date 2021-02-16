وقعت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وجمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاق مذكرة تفاهم بهدف دعم ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، من خلالها يسعى الطرفان إلى تنفيذ البرامج والمبادرات التي تساهم في تعزيز الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة ووضع الحلول التي من خلالها سيكون هناك برامج تدريبية مختلفة لهم، كما تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

ووقع مذكرة التفاهم من قبل الهيئة الرئيس التنفيذي الدكتور هشام بن محمد الحيدري ومن قبل جمعية لأجلهم الرئيس التنفيذي للجمعية الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن فرحان آل سعود.

وعبر الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام الحيدري عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، كون الهيئة وضمن أهدافها تسعى لتنسيق الجهود وتعزيز الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع.

وقال الحيدري: إن القطاع الثالث يعتبر من أهم القطاعات التي تساهم في الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مقدما شكره لجمعية لأجلهم وجهوها في دعم وتمكين دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع المبادرات التي تساهم في تعزيز الخدمات المقدمة لهم.

من جهته عبر الرئيس التنفيذي لجمعية لأجلهم الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن فرحان آل سعود عن سعادته في توقيع الاتفاقية كون الهيئة تعتبر المظلة الوطنية الشاملة والتي تهدف من الأساس إلى ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم وتعزيز مكانتهم في المجتمع، وتسعد جمعية لأجلهم بهذه الاتفاقية كونها ستكون طريقا إلى التعاون المشترك بينهما لخدمة الأهداف الوطنية في تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل والمجتمع.