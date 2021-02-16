ردت شركة المياه الوطنية على مقال الكاتب عبده خال بعنوان «معاناة سكان حي طيبة» المنشور في «عكاظ» بتاريخ 27 جمادى الآخرة 1442 (9 فبراير الجاري)، في خطاب بعثته لرئيس التحرير.وأكدت الشركة أن تخفيض منسوب المياه السطحية بحي طيبة ليس من ضمن المناطق المدرجة لمشاريع تخفيض منسوب المياه السطحية الخاصة ببرنامج «حمى الضنك»، المسندة إلى الشركة، بموجب محضري اللجنة الوزارية الفرعية الثاني والرابع، ومحضر اللجنة الوزارية الفرعية لمكافحة حمى الضنك.وأوضحت الشركة أنها تعمل على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم، سعيا منها لتحسين مستوى الخدمة المقدمة ورفعها، وترحب بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة.