أدخل شاب مستشفى الملك عبدالعزيز كحالة طارئة إثر جرح قاطع وعميق في الوجه والعضلات في الناحية اليسري من الوجه أدى إلى قطع العصب السابع والقناة اللعابية للغدة النكفية، وهي تعتبر من الحالات التي يتطلب إصلاحها جراحة ميكروسكوبية دقيقة وخبرة طويلة.

وقام فريق طبي يقوده الدكتور عصام حمدي استشاري الجراحات الميكروسكوبية بإجراء العملية التي استغرقت نحو 5 ساعات، مع الفريق المكون من طبيب التخدير الدكتور محمد حكيم والأخصائيين الدكتور وليد الزين والدكتور عبدالباسط.

وقد تمت العملية بنجاح ولله الحمد، والمريض بصحة جيدة وسيبدأ جلسات العلاج الطبيعي والتحفيز الكهربائي لعضلات الوجه.

ويعتبر مستشفى الملك عبدالعزيز من المستشفيات الرائدة والمميزة في هذا المجال، ولقد أجريت الكثير من الجراحات الميكروسكوبية الدقيقة وزراعة الأطراف المبتورة.