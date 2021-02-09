انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم (الثلاثاء)، الزميل صلاح سالم عبد الله مخارش، في أبوظبي، إثر مرض ألم به، والفقيد شقيق كل من: الزميل مراد مخارش، والمشرف على الفعاليات الفنية في هيئة الترفيه الزميل عبدالله مخارش ووالد كل من: الوليد، عبدالله وخالد.ونعى رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ في تغريدة الفقيد مخارش قائلا: عظم الله أجركم أخوي عبدالله في أخوك صلاح، الله يغفر له ويرحمه.كما نعى الفنان عبادي الجوهر الفقيد بتغريدة: «أتقدم بخالص العزاء والمواساة بوفاة الصحفي صلاح مخارش، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، والعزاء للصديق عبدالله مخارش وأسرته الكريمة.من جهته غرد جابر القرني قائلا: قبل يومين تحدثت معه هاتفيًا في مكالمة مطولة بمقر إقامته في أبو ظبي للاطمئنان على صحته، وكان كعادته لطيفا ًودودًا، وأخبرني عن عزمه العودة لجدة في الفترة القادمة، ولكن القدر كان أسرع، رحمك الله أبا وليد، والعزاء لوالدتك وإخوانك وأبنائك ولنا جميعاً.وغرد ‏‏‏‏‏‏‏‏‏كبير المذيعين بإذاعة جدة فريد مخلص قائلا: رحم الله الزميل العزيز صلاح مخارش.. رحمة الأبرار، تواصلت معاه أمس الأول.. وبعد لحظات أرسل لي رسالة صوتية يحكي لي عن مشكلاته الصحية.. ويقول لي:»خلاص ح اترك التدخين.. وح أنظم أكلي«. واتفاجأت قبل لحظات بوفاته.وقدم الفنان رابح صقر تعازيه»رحم الله الصديق الخلوق الصحفي صلاح مخارش، أسأل الله أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته وأن يصبر أهله على مصابهم«.»عكاظ" التي آلمها النبأ تتقدم لأسرة الفقيد كافة بخالص العزاء وصادق المواساة، داعية الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.