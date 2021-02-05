انتقلت إلى رحمة الله تعالى عميدة سدنة بيت الله الحرام هيا بنت عبدالله الشيبي عن عمر يناهز 98 سنة، وتمت مواراة جثمانها الثرى في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.

والفقيدة والدة أمين نائب الحرم الذي شغل سابقا منصب مساعد الأمين للاستثمارات بأمانة العاصمة المقدسة، وعمة وكيل امانة العاصمة للدعم والمساندة بمنطقة مكة المكرمة نزار بن عبدالعزيز بن عبدالله الشيبي.

وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية، سيتم تلقي التعازي على جوال نجلها نزار عبدالعزيز عبدالله الشيبي على رقم (0555500842).

«عكاظ» التي آلمها النبأ، تتقدم بأحر التعازي والمواساة لذوي الفقيدة، داعية المولى عز وجل أن يغفر لها ويرحمها ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.