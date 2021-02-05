أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قراراً بتعيين الدكتور محمد بن أحمد آل غندف الأسمري، عميداً لكلية العلوم والآداب بمحافظة النماص التابعة لجامعة بيشة.

وعبّر الأسمري عن بالغ شكره واعتزازه بثقة وزير التعليم بهذا التعيين، ولرئيس جامعة بيشة على دعمه وتوجيهاته المباشرة، مؤكداً أن هذه الثقة تحتم عليه وعلى زملائه بذل المزيد من الجهد لتحقيق الآمال والتطلعات ورؤية 2030.

يذكر أن الأسمري حاصل على الماجستير في اللغويات من جامعة جنوب الينوي بالولايات المتحدة، والدكتوراه في اللغويات الاجتماعية من جامعة ممفيس بالولايات المتحدة. وعمل محاضراً زائراً في جامعة ميامي بالولايات المتحدة، وفي عضوية الأندية السعودية، والجمعيات اللغوية الدولية.