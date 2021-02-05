قدم رئيس الاستخبارات السابق الأمير تركي الفيصل، التعازي لأسرة الشهيد المقدم مطلق بن سنان العتيبي، الذي فقد قبل 31 عاما إبان حرب الخليج عام 1411، وتم التعرف عليه بعد مطابقة الحمض النووي مع والديه، ودفنه في الكويت.

وقدم الفيصل التعازي -في اتصال هاتفي- لشقيق الفقيد العميد متقاعد محمد بن سنان العتيبي، وابن الفقيد الرائد تركي بن مطلق العتيبي أحد منسوبي القوات المسلحة، داعياً الله تعالى أن يتقبله مع الشهداء والصديقين، مشيداً بالبطولات التي قدمها الشهيد.

وثمن العميد العتيبي اتصال الأمير تركي الفيصل، مؤكداً حرصه على متابعة أوضاع الفقيد رغم مرور 31 عاماً على اختفائه، داعياً الله تعالى أن يتقبله مع الشهداء ويلهمهم الصبر والسلوان.