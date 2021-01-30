وسط إجراءات احترازية ووقائية دشن محافظ الوجه شجاع بن محمد الشريف المبادرات المجتمعية لبرنامج تنمية العمل الشبابي تحت إشراف لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الوجه بدعم من أوقاف العرادي الخيرية, والتي شارك بها 172 شاب وشابة ( 79 شاب و93 شابة ), تلقوا ما يزيد على 20 دورة تدريبية و ورشة عمل رُعيَ فيها الاحتياجات الحقيقية للمجتمع, أثمرت عن 12 مبادرة مجتمعية, منها مبادرات «كونوا أملهم» والتي تهدف إلى تدريب الأمهات على التعامل مع أطفالهن من ذوي الاحتياجات الخاصة, «ظلال» وتهدف إلى غرس الأشجار بالمحافظة, «السبع المثاني» وتهدف إلى تعليم العمالة قراءة سورة الفاتحة, «احتواء» وتهدف إلى متابعة تعليم الأطفال الأيتام, «سلامتك» وتهدف إلى صيانة منازل ذوي الدخل المحدود, «انتهى» وتهدف إلى تدريب الشباب السعوديين على أعمال الصيانة, «أنفع» وتهدف إلى جمع الملابس وتوزيعها ككسوة للشتاء والأعياد, «ملهمات» وتهدف إلى دعم الموهوبين والموهوبات, «جليس» وتهدف إلى إنشاء زوايا للكتب في المقاهي للتشجيع على القراءة, «هؤلاء هم» بهدف عرض مواهب الشباب على مواقع التواصل, «نوافذ» وتهدف إلى طرح قضايا المجتمع.