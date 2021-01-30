انتقل إلى رحمة الله تعالى الدكتور علي بن عيسى الشعبي، بعد حياة حافلة بالمنجزات العلمية والإدارية والأنشطة المختلفة والمشاركات العديدة.

ووُلد الفقيد في محافظة الدرب بمنطقة جازان عام 1377هـ، وحصل على درجة الدكتوراه في التربية والمناهج وطرق التدريس، في تخصص تعليم اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية من كلية التربية بجامعة ويلز ببريطانيا، وماجستير آداب - لغة إنجليزية من جامعة كنساس بالولايات المتحدة الأمريكية، وبكالوريوس آداب وتربية من فرع جامعة الملك سعود بأبها 1401.

وعمل الفقيد عميدا في كلية ابن رشد للعلوم الإدارية بأبها، وكلية الأمير سلطان للسياحة والفندقة بأبها، وعميدا للقبول والتسجيل بجامعة الملك خالد، ووكيلا لعمادة القبول والتسجيل وشئون الطلاب بفرع جامعة الملك سعود بأبها، وقام بأعمال قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بفرع جامعة الملك سعود بأبها من عام 1410-1412، وشغل منصب أستاذ مساعد/مشارك لتعليم اللغة الإنجليزية بكلية التربية بفرع جامعة الملك سعود، وجامعة الملك خالد، فيما عيّن معيداً بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بفرع جامعة الملك سعود بأبها 1401-1402.

كما تقلد الفقيد العديد من المناصب الإدارية، منها المشرف على جمعية حقوق الإنسان في عسير، ورئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام في جازان، ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية في محافظة الدرب.