شيعت جموع غفيرة مساء اليوم (الجمعة) الفنان عبدالله بن سليمان الصريخ عن عمر يناهز 71 عاماً وذلك في مقبرة الرحمة في محافظة عنيزة بعد صراع مع المرض لسنوات ما تسبب في ابتعاده عن الساحة الفنية.



فيما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبر وفاة الفنان منذ صباح اليوم حتى تربع الترند الأول على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» والذين قدموا التعازي لذوي الفقيد سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.