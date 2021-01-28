أصدر رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد العامري، قراراً يقضي بتكليف الدكتور ناصر بن صالح العود عضو هيئة التدريس بقسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، مستشاراً لرئيس الجامعة للتواصل الدولي.

ويحمل الدكتور العود درجتي الدكتوراه والماجستير من الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى خبرات في العمل الأكاديمي والبحثي في عدد من الجامعات الدولية.

وعمل الدكتور العود مستشارا لوزير العدل للبرامج والمبادرات الاجتماعية خلال الاعوام 1432-1439، كما عمل مستشاراً للنائب العام للتطوير والصلح الجنائي منذ عام 1439 وحتى نهاية شهر صفر من العام الحالي 1442.

يذكر أن الدكتور العود شارك في عدد من المناشط والفعاليات والزيارات الدولية الرسمية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وعدة دول أوروبية وآسيوية خلال فترة تكليفه في وزارة العدل، كما شارك في عدد من المؤتمرات والبرامج التدريبية الخارجية خلال فتره تكليفه في النيابه العامة، كما شارك في إعداد مذكرة التعاون بين جامعة الإمام وجامعة كاربونديل في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2010.