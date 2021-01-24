نظمت إدارة الخدمات العامة بتعليم جدة حفلا بمناسبة توديع رئيسها السابق محمد سعيد الحارثي، في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة. وتقدم الحضور مدير تعليم جدة الدكتور سعد المسعودي والمساعد للخدمات المساندة عبدالعزيز الرفاعي، والمساعد للشؤون التعليميه الدكتور سعيد آل عاتق، والمساعد للشؤون المدرسية طواشي الكناني وعدد من القيادات ومنسوبي الإدارات.وتخلل حفل التكريم العديد من الفقرات التي سلطت الضوء على جهود الحارثي خلال إدارته للخدمات، وما شهدته من تطوير وإنجازات أكدت مدى إخلاصه وتميزه طيلة فترة عمله بالميدان التعليمي.وفي ختام الحفل تسلم الحارثي الهدايا التذكارية من زملائه وأصدقائه الذين تمنوا له بالتوفيق في حياته المقبلة.