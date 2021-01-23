ضرب المواطن أحمد محمد عبدالرحمن العاصمي المالكي، أروع الأمثلة في الإيثار والأخوّة والتضحية، منهيا معاناة أخيه سفران الذي عانى من فشل كلوي وخضع لمدة عام ونصف لجلسات الغسيل الكلوي.

أحمد الذي لم يهنأ له بال في ظل معاناة أخيه سفران، لم يتردد بمراجعة المستشفى وإجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، التي أثبتت أنه لائق طبيا للتبرع لأخيه بكليته.

وفور أن تطابقت نتائج الفحوصات، بادر أحمد بالترتيبات لإجراء العملية في أحد المستشفيات المتخصصة بجدة، وتم إجراؤها وتكللت بالنجاح، ويتمتع الأخوان حالياً بصحة جيدة.