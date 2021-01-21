دشّن مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية بمحافظة سراة عبيدة تركي الفالح، حملة «الصلاة نور» والتي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالشراكة مع عدد من القطاعات ومنها قطاع التعليم.وتأتي حملة «الصلاة النور»، للتذكير بأهمية الصلاة باعتبارها الصلة بين العبد وربه، ولما يحققه الالتزام بأدائها من الإعداد السليم للفرد الصالح في المجتمع، فيما تستهدف جميع مدارس البنين والبنات في المحافظة، وفق خطة زمنية محددة تتضمن كيفية وأوقات التنفيذ في مدارس المحافظة التعليمية، وتؤكد على ضرورة تفعيل ونشر التوعية على كافة المنصات التعليمية طيلة فترة الحملة والتي تمتد إلى نهاية الفصل الدراسي الحالي.