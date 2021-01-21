اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر البليهد، اليوم الخميس استلام عدد من المباني التعليمية من شركة تطوير ضمن مبادرة تطوير رياض الأطفال والحاضنات والتوسع في خدماتها.

واستلم تعليم حائل مبنى الطفولة المبكرة الملحق بالابتدائية 52 ومبنى الطفولة المبكرة الملحق بابتدائية الشنان ومبنى الطفولة المبكرة الملحق بابتدائية الجحفة ومبنى الطفولة المبكرة الملحق بابتدائية الغزالة.

و أكد مدير إدارة المباني المكلف أحمد الغليقة بأن استلام عددا من المباني التعليمية هو باكورة لاستلام عددا من المشاريع والتي تأتي بدعم وزير التعليم الدكتور حمد ال الشيخ وبتوجيه ومتابعة من مدير عام التعليم الدكتور منذر البليهد لسرعة الانتهاء من المشاريع للاستفادة منها بما يخدم العملية التعليمية، وكما يجري العمل على إنهاء عدد من المشاريع الأخرى والتي ستستلمها الإدارة خلال الفترة القادمة، مما سيسهم في خدمة مدارس المنطقة تحقيقاً لأهداف وزارة التعليم.