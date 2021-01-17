انتقل إلى رحمة الله ليل أمس الأديب والناقد السعودي محمد مهاوش الظفيري -رحمه الله - عن عمر ناهز 52 عاماً من العطاء الثقافي والأدبي.

الأديب الظفيري يعمل محاضرًا في أكاديمية الشعر العربي، التابعة لهيئة أبوظبي للتراث والثقافة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

له العديد من القصائد و المقالات والدراسات النقدية نشرت في صحف الكويت والسعودية، وبعض الصحف الإماراتية والعمانية. والعديد من الإصدارات والدواوين الخاصة.

وسيصلى على الفقيد، بعد صلاة عصر اليوم في مقبرة الشهداء بمحافظة حفر الباطن

أخر قصيدة نشرها الفقيد بعنوان:

السيرة النبوية

يا رسول الإله أنت المقدم

بالمعالي وكل ما هو أكرم

أنت أزهى من الضياء وأعلى

أنت أبهى من الجمال وأعظم