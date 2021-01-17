احتفل الأمير عبدالله بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز والأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، بخطوبة ابنته إلى الأمير فهد بن منصور بن ناصر، وذلك في الرياض؛ بحضور الأمراء تركي وبندر وعبدالعزيز وسلطان ومتعب وأحمد والمنصور أبناء الأمير سعود بن محمد بن عبدالعزيز، والأمراء سلطان، ناصر، سلمان أبناء الأمير منصور بن ناصر، والأمير سعود بن تركي بن فهد بن سعود الكبير والأمير سعود بن فيصل بن تركي بن سعود الكبير والأمير بندر بن سعود بن تركي بن سعود الكبير وعدد من الأمراء. «عكاظ» تتقدم بخالص التهاني والتبريكات للأمير عبدالله بن سعود والأمير منصور بن ناصر.