انتقل إلى رحمة الله تعالى الزميل الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الدعيلج بصحيفة المدينة سابقا، بعد معاناة مع المرض، وسيصلى عليه ظهر اليوم (الجمعة) في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وسيوارى جثمانه الثرى في مقابر الشهداء في الشرائع.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بأحر التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.