صدرت موافقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بتعيين اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع نائباً لمدير عام الجوازات.

وأعرب اللواء المربع عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على الثقة الكريمة، مؤكداً أن هذه الثقة وسام عز وشرف ودافع لبذل المزيد من الجهد والتفاني لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

كما عبر اللواء المربع عن تقديره وامتنانه لمدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى على ما يجده منسوبو المديرية العامة للجوازات من دعم كان له الأثر الكبير في تحقيق أهداف القطاع، داعياً الله أن يمده بالعون والتوفيق لأداء المهمات المسندة إليه.