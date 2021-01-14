شيّعت جموع غفيرة ظهر اليوم (الخميس) جنازة المحاور الشاعر مستور العصيمي، الذي وافاه القدر أمس الأول (الأربعاء).

واحتضنت مقبرة بسل جنوب الطائف جثمان الراحل، وهي القرية التي ولد فيها عام ١٣٤٧، وأديت عليه صلاة الظهر بحضور أعداد كبيرة من المشيّعين، وسط علامات الحزن والأسى على وجوههم لرحيله.

وشهد مراسم الدفن عدد من شعراء المحاورة الذين قدموا واجب العزاء. وقال الشاعر محمد بن طمحي إن الفقيد كان علامة فارقة في ساحات المحاورة وهو مدرسة كبيرة في الخليج عموماً، مقدماً عزاءه لأسرته ومحبيه. فيما ذكر محمد العازمي أن الفقيد يحظى بمحبّة الجميع وهو أحد رموز الشعر في الوطن العربي. وأشار الشاعر سلطان المنصوري إلى أن المصاب جلل، داعيا المولى له بالغفران والرحمة.

يذكر أن الراحل يعتبر آخر رموز الجيل الذهبي في شعر المحاورة الذي بدأ فيه عام ١٣٧٠، ومن أقدمهم، الذين ودعوا ساحاتها.