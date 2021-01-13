انتقل إلى رحمة الله تعالى سالم فرحان الغامدي، وصلي عليه عصر اليوم (الأربعاء)، في جامع الفاروق بحي السنابل، ودفن بمقبرة القرنية في الخمرة. والفقيد والد مدير ثانوية كعب بن مالك، صالح. ويتقبل العزاء على جوال: ٠٥٥٢٢٢٩٩٣٢.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.