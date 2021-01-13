رفع المهندس عبدالعزيز بن محمد الصقعبي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته للمرتبة الرابعة عشرة بأمانة العاصمة المقدسة.

وأبدى الصقعبي فخره واعتزازه الكبير بهذه الثقة الغالية مؤكداً أنها ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، معرباً عن شكره وتقديره لأمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص على دعمه اللا محدود لأعمال الأمانة، وتوجيهاته لكل ما يحقق تطلعات القيادة في خدمة الوطن والمواطن.