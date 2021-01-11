احتفل محمد بركات الشمراني بزفاف نجله بركات إلى ابنة أحمد محمد القرني (رحمه الله)، في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة، وسط حضور عدد من الأقارب والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات. وعبر العريس عن فرحته بتوديعه حياة العزوبية ودخوله عش الزوجية.