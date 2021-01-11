الشمراني يودع حياة العزوبية الناس الاثنين 11 يناير 2021 17:59 «عكاظ»(جدة)okazonline@ 40 مشاهدة العريس ووالده بين أقاربهما. .. ومحاطا بالحضور في الحفل. العريس ووالده بين أقاربهما. .. ومحاطا بالحضور في الحفل. -A +A «عكاظ»(جدة)okazonline@ احتفل محمد بركات الشمراني بزفاف نجله بركات إلى ابنة أحمد محمد القرني (رحمه الله)، في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة، وسط حضور عدد من الأقارب والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات. وعبر العريس عن فرحته بتوديعه حياة العزوبية ودخوله عش الزوجية.< Previous PageNext Page >