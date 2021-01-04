لاقت أعمال نزلاء ونزيلات السجون في حائل في الركن الذي أقامته اللجنة الوطنية لرعاية السجناء بالتعاون مع إدارة سجون منطقة حائل في أحد المهرجانات المقامة في المنطقة والتي تشهد إقبالاً كبيراً من المجتمع إعجاب الزوار.



ويهدف الركن إلى تعريف المجتمع بالإمكانات التي يملكها النزيل والنزيلة متى ما وفرت له البيئة المناسبة لإظهار إبداعه، وليكون ذلك عائداً مادياً لهم ولينشأوا أفراداً صالحين بالمجتمع بعد خروجهم ويكون لهم خبرة بنفس المجال.



ويُقام الركن الذي يحتوي على مشغولات وأعمال النزلاء والنزيلات، تحت إشراف مدير سجون منطقة حائل العميد حسن علي الشهري، وبمتابعة وإشراف قسم التأهيل والإصلاح من الأخصائيات الاجتماعيات منيرة العتيبي ووفاء العنزي.