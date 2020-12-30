انتقل إلى رحمة الله تعالى راشد بن أحمد الغامدي عن عمر يناهز ١١٥ عاما، ودفن في مقبرة الباحة عقب الصلاة عليه.والفقيد والد كل من: علي والمهندس راشد وضيف الله والمهندس أحمد، وعم صالح سرحان مدير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في جدة.ويتقبل العزاء للرجال بمنزل الفقيد في حي الشفا بمنزل ابنه علي بالباحة، أو على هاتف علي (0505775256) وضيف الله (0555786221).