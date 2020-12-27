انتقل إلى رحمة الله تعالى عبدالله محمد عقيلي.وسيصلى عليه ويوارى جثمانه الثرى في مقبرة الفيصلية عصر غد (الإثنين). والفقيد والد كل من : طالع، محمد، تركي والزميل إبراهيم عقيلي.ويتقبل العزاء في منزل الأسرة في حي الأجاويد بجدة.«عكاظ» التي آلمها النبأ، تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته. «إنا لله وإنا إليه راجعون».