حققت المملكة رقماً قياسياً جديداً دخلت من خلاله موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة التي استطاعت أن تجمع أكبر عدد من الرسائل التحفيزية الموجهة من المجتمع لذوي الإعاقة خلال ساعة واحدة بما يعادل 19.649 رسالة خلال هذه الساعة، أي ما يفوق الرقم السابق 4.200 رسالة نصية بخمسة أضعاف تقريباً تزامنا مع اليوم العالمي للإعاقة.وأعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية على صفحة موقعها الرسمي تسجيل الإنجاز في الموسوعة من خلال الجمعية.من جهته أعرب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة عن اعتزازه بالشراكة الإستراتيحية بين الوزارة والجمعية في هذه الحملة الوطنية، مقدماً شكره للقيادة على الدعم الكبير لهذه الفئة ولكل من ساهم في الحملة التي تخدم ذوي الإعاقة.من جهته قدم مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة الدكتور عمار بوقس امتنانه وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الذي وجه الدكتور عمار في عام 2016 بإنشاء جمعية تهتم بذوي الإعاقة من الموهوبين، كما قدم شكره لكافة القطاعات الحكومية والخاصة والتطوعية.