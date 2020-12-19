انتقل إلى رحمة الله تعالى رحاب فاروق خوجه أمس (الجمعة)، وصلي عليه في المسجد الحرام، ودفن في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة. والفقيد والد كل من: أحمد، وفاروق، ودانه، ودانيا، وشقيق عدنان، وإيهاب، وأحمد، وابن شقيقة زياد محيي الدين خوجه، والدكتور عبدالعزيز محيي الدين خوجه.ويتقبل العزاء على هاتف نجله أحمد (0550504481)، فاروق (0536636053).«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان. «إنا لله وإنا إليه راجعون».